Manovra: Ciriani, ‘nessun problema in maggioranza, ci sarà voto fiducia’

Dicembre 14, 2023

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Con la maggioranza non c’è alcun problema, abbiamo presentato emendamenti del governo, emendamenti dei relatori. Con la maggioranza mi confronto cento volte al giorno e non c’è nessun problema”. Lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, rispondendo ai giornalisti che gli chiedono un commento sulle frizioni sulla manovra anche in maggioranza, a margine di Atreju.

Ciriani conferma che, “come avevamo già detto ai capigruppo di maggioranza e opposizione, stiamo discutendo anche in queste ore con loro per trovare un percorso ordinato, la fiducia non è una novità, è sempre stata già messa negli anni scorsi”.