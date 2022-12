Manovra: Ciriani, ok definitivo in anticipo rispetto ad anni passati’**

Dicembre 27, 2022

Roma, 27 dic. (Adnkronos) – Se, come è probabile, visto che “la maggioranza è compatta”, l’Aula approverà il calendario sull’iter della manovra in Senato, “domani sera, il 28 dicembre, l’Italia avrà una legge di Bilancio, in anticipo rispetto agli anni passati”. Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, al termine della riunione della Conferenza dei capigruppo.

“Gli spazi per l’opposizione -ha aggiunto- sono stati garantiti, perché il calendario prevede una disponibilità di tempi superiore a quelli della maggioranza. È garantito anche il diritto della maggioranza di chiudere in tempo”.