Manovra: Ciriani, ‘pos e tetto a contante per aiutare chi lavora e produce’

Dicembre 16, 2022

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Il Pos non è certo il principale obiettivo della nostra manovra, non faccio una battaglia campale su questo argomento. Non siamo contrari alla spesa elettronica, ma siamo contrari al fatto che debba essere il negoziante, il commerciante, l’artigiano a pagarne il prezzo e troppo alto. Volevamo denunciare il problema delle commissioni, il Governo non può intervenire a limitare il prezzo delle commissioni perchè si tratta di un accordo tra privati, può però intervenire a dire che dopo due anni di pandemia, dopo il caro bollette, il caro energia qualcuno deve pensare anche a chi produce ricchezza e non sempre accusato di essere un evasore. Noi siamo contro l’evasione fiscale ma siamo al fianco di chi cerca di produrre tra mille difficoltà”. Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ospite di ‘Live in’ su Sky Tg 24.

“C’è un pacchetto di norme, il pos, il tetto al contante, che cerca di aiutare chi produce in questo Paese -ha ribadito l’esponente dell’Esecutivo- invertendo un po’ il clima di sospetto e di accusa che c’è stato nei confronti di queste categorie, che sono spesso equiparate tout court a degli evasori. La grande evasione è altrove, spesso chi fa il commerciante e l’artigiano è un eroe che cerca comunque di produrre ricchezza, dà lavoro ai propri dipendenti e lo fa in condizioni difficili. Non vogliamo disturbare chi lavora e crea ricchezza, siamo al fianco dei deboli, di chi non può lavorare, ma anche al fianco di chi può e vuole lavorare e vorrebbe poterlo fare sanza troppi intoppi”.