Manovra: Comincini (Pd), ‘caos e inquinamento modello città destra’

Dicembre 2, 2022

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Matteo Salvini e il governo cancellano tutto il lavoro fatto negli ultimi ultimi anni sulla mobilità sostenibile. In Parlamento ero riuscito a far approvare la costituzione di un fondo di 150 milioni di euro per la ciclabilità urbana che oggi, nella legge di bilancio per il 2023, viene totalmente azzerato”. Lo scrive sui suoi social Eugenio Comincini, senatore del Pd nella scorsa legislatura.

“Significa che l’obiettivo di realizzare 3.000 nuovi chilometri di ciclabili nei Comuni – continua Comincini – viene definitivamente archiviato. Così, mentre nei nostri territori la necessità è quella di avere migliori connessioni, una mobilità più dolce e più sicurezza per pedoni, ciclisti e automobilisti, Salvini e il Governo scelgono di tornare indietro. Caotiche e inquinate: è questo il modello di città che ha in testa la destra. Cancellare i fondi sulla mobilità sostenibile significa non investire sulla qualità della vita dei cittadini. Una scelta chiara che dimostra, qualora ce ne fosse bisogno, cosa sia la destra al Governo. Un pessimo inizio”.