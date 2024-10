Manovra: Conte a Meloni, ‘su extraprofitti basta annunci ma schiena dritta’

15 Ottobre 2024

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Vogliamo un governo con la schiena dritta in grado di far pagare una tassa vera non annunciarla, perché sono due anni che aspettiamo una tassa vera sugli extraprofitti, non briciole. E non solo per le banche, ma anche per le industrie delle armi e le case farmaceutiche”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, nel suo intervento in aula alla Camera dopo la replica della premier, Giorgia Meloni, prima del Consiglio europeo.