Manovra: Conte, ‘dimentica persone con disabilità’

13 Novembre 2024

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “La legge di bilancio ancora una volta dimentica le persone con disabilità. Ecco perché con due distinti emendamenti, che portano la mia firma, proponiamo di rifinanziare con 600 milioni di euro il Fondo per le non autosufficienze a decorrere dal prossimo anno e di riconoscere e tutelare il preziosissimo lavoro svolto dai caregiver familiari, che rappresentano un valore sociale ed economico per il nostro Paese”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, intervendo alla conferenza stampa dei pentastellati sugli emendamenti e proposte presentati sulla manovra.