Manovra: Conte, ‘governo brutalizza Parlamento’

Ottobre 18, 2023

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Stanno brutalizzando le prerogative del Parlamento. E così, dopo la crescita zero e dopo zero euro in più ai lavoratori, abbiamo anche il Parlamento zero”. Lo dice al Corriere della Sera il leader del M5S Giuseppe Conte, parlando del percorso della manovra in Parlamento: un iter che, per volere del governo, sarà blindato.

L’ex premier assicura inoltre che la battaglia per il salario minimo “non finisce qui. Noi continueremo a portare in Aula e fuori la voce dei cittadini e di quei 3,6 milioni di lavoratori con stipendi da fame. Ma è avvilente – aggiunge Conte – che una premier non abbia il coraggio di metterci la faccia fino in fondo e debba fuggire a nascondersi dietro un altro ente, come ha fatto la Meloni con il Cnel”.