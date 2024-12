Manovra: Conte, ‘governo dice no a aumento pensioni minime, vergogna’**

20 Dicembre 2024

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – La vostra è “una manovra repressiva per la nostra economia. Noi abbiamo cercato di dare un contributo e abbiamo elaborato una serie di pacchetti” di proposte tra cui un “intervento molto specifico sulle pensioni minime. Una proposta del tutto realizzabile. Abbiamo chiesto di aumentare di 100 euro le pensioni fino a 1000 euro. Voi avete detto no”. Giuseppe Conte interviene così in aula alla Camera durante la discussione degli ordini del giorno sulla manovra.

“Vi siete assunti una grande responsabilità vista la situazione in cui versano i pensionati, gli avete sbattuto la porta in faccia e l’avete fatto nel modo più ignobile con una presa in giro: 1,8 euro di aumento al mese e allo stesso tempo siete riusciti a confezionare – non so con quale sicumere, imprudenza e impudenza – una proposta al Paese per un aumento di 7000 euro per ministri e sottosegretari. Avete tutta la nostra ammirazione negativa: vergognatevi”, prosegue Conte.

“In campagna elettorale avete promesso aumenti di 1000 euro al mese: di questo passo, con 1,8 euro al mese, sapete quanto ci metterete ad arrivare ai 1000 promessi? Ci vogliono 200 anni, due secoli. Ma vi rendete conto della presa in giro? Presa per i fondelli in campagna elettorale e voltafaccia ora che siete al governo. Noi siamo diversi da voi a vi contrasteremo in ogni modo”.