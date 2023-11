Manovra: Conte, ‘governo non coccoli banche ma pensi a cittadini’

Novembre 27, 2023

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – “Il governo si impegni per superare i tagli alle pensioni, alla sanità e quella nuova tassa, due miliardi, che peserà nelle tasche dei cittadini i quali già subiscono il caro vita, il caro benzina, il caro mutui. I cittadini hanno bisogno di un governo adeguato e competente che non si preoccupi solo di coccolare le banche a cui sono stati graziati due miliardi e in compenso ora sono a carico dei cittadini”. Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti nel corso di un punto stampa a Napoli.