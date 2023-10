Manovra: Conte, ‘primo emendamento M5S su sanità’

Ottobre 31, 2023

Roma, 31 ott. – (Adnkronos) – Il primo emendamento del Movimento 5 Stelle a firma Conte alla manovra sarà “sulla sanità, che con questo governo diventerà un bene di lusso e non più un diritto garantito dalla Costituzione. Stanno correndo a fari spenti nella notte, la stanno affondando e, intanto, lisciano il pelo agli imprenditori delle cliniche private, a cui regalano 2 miliardi nei prossimi anni. La strada dei tagli in sanità porta alla prospettiva della privatizzazione di tutto, anche delle sale operatorie: una follia. Costerebbe molto meno assumere medici e infermieri, mentre si preferisce puntare su straordinari e ‘gettonisti'”. Così il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte in un’intervista oggi su La Stampa.