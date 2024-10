Manovra: Conte, ‘Schillaci, se non ti danno finanziamenti per sanità, dimettiti’**

16 Ottobre 2024

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Sulla sanità, io credo che questo governo non si rende conto che qui abbiamo bisogno, davanti a una sanità a pezzi, di una cura da cavallo, un piano straordinario. Non possiamo rimanere inchiodati al 6,2/6,3% del Pil”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, davanti a Montecitorio.

“Siete mai entrati, cari ministri, cara Giorgia Meloni, in un pronto soccorso? Avete visto le prenotazioni di un esame diagnostico per cui servono due o tre anni? Guardate – spiega – che tutti i medici e gli infermieri sono sul piede di guerra e noi con loro. Quattro milioni e mezzo di cittadini italiani rinunciano alle cure, due milioni e mezzo lo fanno per ragioni economiche”.

“Ministro Schillaci, sei un tecnico, se non ti danno i finanziamenti devi battere i pugni, devi farti valere. E se, nel caso” non li ottenessi, “metti sul tavolo le dimissioni”, conclude Conte.