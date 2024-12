Manovra: Damante (M5s), ‘aumenti per ministri? Imbarazzante rimpallo di responsabilità’

16 Dicembre 2024

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Una norma infilata nella legge di bilancio che raddoppia gli stipendi di ministri e sottosegretari non parlamentari, e improvvisamente nessuno ne sa nulla. Salvini dice di non aver seguito la vicenda, Valditara non intende usufruirne, Schillaci si affida al Parlamento, Giuli rimane in silenzio e Giorgia Meloni evita persino di affrontare l’argomento. È questa l’idea di trasparenza e responsabilità del governo di centrodestra? La cosa più grave è che tutto questo avviene mentre il Paese è in forte sofferenza con i salari che restano bassi e le famiglie che fanno i conti con l’inflazione galoppante. Il centrodestra, però, trova il tempo per prendersi cura delle proprie tasche, con una manovra che spudoratamente ignora i veri problemi degli italiani”. Così in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle in commissione Bilancio Ketty Damante.

“La premier, che nel suo lungo comizio ad Atreju ha parlato di tutto fuorché di questa norma, deve delle spiegazioni al Paese. Non si può nascondere dietro ai ministri, così come i ministri non possono continuare a nascondersi dietro il Parlamento. Gli italiani non sono stupidi: questo rimpallo di responsabilità è l’ennesima dimostrazione di un governo che ha perso ogni credibilità”, conclude Damante.