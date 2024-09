Manovra: delegazione Fi incontra Giorgetti, ‘bene impostazione, confronto continua in Parlamento’

10 Settembre 2024

Roma, 10 set. (Adnkronos) – Una delegazione di Forza Italia composta dai capigruppo di Camera e Senato, Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, dal responsabile dei Dipartimenti, Alessandro Cattaneo, e dal responsabile Economia del movimento azzurro, Maurizio Casasco, ha incontrato questa mattina, presso la sede del ministero dell’Economia e delle Finanze, il ministro Giancarlo Giorgetti, per un confronto sulla imminente manovra di bilancio. In linea con la valutazione espressa in questi giorni dal segretario nazionale, Antonio Tajani, Forza Italia ha espresso condivisione e apprezzamento per l’impostazione della manovra economica, confermato la propria attenzione ai conti pubblici all’insegna di una politica di responsabilità che coniughi la stabilità dei bilanci dello Stato con la crescita della nostra economia, nel rispetto del quadro europeo.

“La priorità di Forza Italia – si legge nella nota -, è da sempre il sostegno alla crescita economica con un’attenzione al sistema sociale. In questo senso, lavoriamo per la conferma del taglio del cuneo fiscale, dell’Irpef e la detassazione dei benefit aziendali nonché proseguire il percorso di incremento delle pensioni minime. All’interno della discussione è stato affrontato anche il tema del costo dell’energia e della competitività delle nostre imprese. Riteniamo inoltre importante continuare a intervenire sulla riduzione dell’Irpef con particolare riguardo per la classe media, così come estendere le tutele al lavoro femminile anche alle lavoratrici autonome. Per i giovani, si propone di confermare il sostegno al mutuo sulla prima casa e all’inizio dell’attività d’impresa, oltre a interventi sulle student house al fine di calmierare i prezzi degli affitti per gli universitari”.

“Diverse le proposte in merito alla valutazione delle coperture tra possibili efficienze dello Stato, entrate dal percorso di liberalizzazioni e privatizzazioni e la tassazione dei colossi del web, tema da estendere in ambito europeo. Il confronto, avviato oggi con piena condivisione, soddisfazione e collaborazione, proseguirà nelle sedi parlamentari”, concludono da Forza Italia.