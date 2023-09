Manovra: Della Vedova (+E), ‘su Pil sonora fesserie di Meloni’

Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “All’Assemblea nazionale di FdI la presidente Meloni ha detto ‘a sinistra se i dati sulla crescita sono negativi, festeggiano’. Questa è una sonora fesseria, noi siamo preoccupati: l’economia italiana non ha, come prevedeva Meloni all’inizio del 2023, intrapreso un percorso di un nuovo rinascimento, ma al contrario è un’economia in difficoltà. E la correzione in negativo dei dati della crescita del Pil renderà ancora più complicata la legge di bilancio che Meloni dovrà portare in Parlamento. Non c’è nessuna soddisfazione, c’è un giudizio politico molto negativo su Meloni che ha fatto promesse demagogiche e populiste in campagna elettorale: abbassare le tasse, la flat tax, l’abolizione della Fornero, tutte promesse che sapevamo non sarebbero state mantenute”. Lo ha detto il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova intervenendo in diretta sul canale Twitch di Ivan Grieco.

“Inoltre, l’attacco a Gentiloni e alla Commissione europea rischia di indebolire la voce del nostro Paese: l’Italia ha bisogno che il negoziato per le regole del Patto di stabilità, grazie alla proposta della Commissione e proprio del commissario Gentiloni, si chiuda positivamente”, ha concluso Della Vedova.