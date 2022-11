Manovra: Della Vedova (+Eu), ‘sbagliato soccorso opposizioni al governo’

Novembre 24, 2022

Roma, 24 nov (Adnkronos) – “Fortunatamente la manovra è per due terzi in continuità con le politiche del Governo Draghi. Mi riferisco essenzialmente al tema del contrasto al caro energia, agli aiuti a famiglie e imprese, e alla tassazione degli extra profitti. Sul resto non c’è nessuna visione e non c’è la consapevolezza della necessità di spingere su produttività e crescita economica”. Lo ha detto il segretario e deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova a Tg1mattina.

“Continuano a dire che bisogna mandare le persone in pensione prima senza affrontare il tema demografico: il ritorno al prepensionamento con quota 103 è un grave errore e lo si fa solo per poter dire di aver bloccato la legge Fornero”, ha aggiunto.

“Meloni ha vinto le elezioni, noi stiamo all’opposizione. È sbagliata l’idea che bisogna andare in soccorso a chi ha una maggioranza così ampia: non sono interessato a collaborare con un Governo che non sta facendo e non farà l’interesse del Paese, e che sta muovendo l’Italia in una direzione sbagliata dal punto di vista dell’Europa, dei diritti e – ha concluso Della Vedova – dell’economia”.