Manovra: Della Vedova, ‘no ratifica Mes complica negoziato Italia-Ue’

Roma, 25 ago. (Adnkronos) – “Finora nessuno ha capito quello che il governo vuole fare esattamente rispetto all’Unione Europea sulla manovra e sul negoziato per il nuovo Patto di Stabilità. E questo è grave, innanzitutto perché nel gennaio 2024 dovrebbero tornare in vigore le regole del patto di stabilità e di crescita, sospeso prima per il covid e poi per la guerra della Russia contro l’Ucraina. Questo renderà più difficile fare la manovra di bilancio perché si dovrà rispettare la regola del 3%. Non vorrei che il governo stesse scommettendo sullo ‘stellone’, cioè sul fatto che comunque la sospensione verrà prorogata fino al 2025”. Lo ha detto il deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova, intervenendo a Zapping su Rai Radio Uno.

“Siamo in una condizione ormai di normalità, non perché la guerra sia finita ma perché gli shock, prima il covid e poi quello energetico, sono stati riassorbiti. Quindi, i paesi che non vogliono una nuova sospensione del patto di stabilità hanno come strumento di pressione la bozza della Commissione e cominceranno a dire che o si fa la riforma del Patto di Stabilità oppure si torna a quello precedente. Questa – ha sottolineato Della Vedova – è la difficoltà che io vedo per il governo italiano e da Giorgetti sono già arrivate parole preoccupate se pure generiche. E la mancata ratifica del Mes pone l’Italia fuori dalla stanza degli adulti, con Meloni che assume il ruolo di antagonista indebolendo la posizione italiana. Si ratifichi il Mes il prima possibile e – ha concluso – si torni al tavolo del negoziato europeo sul patto di stabilità da adulti”.