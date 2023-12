Manovra: Delrio, ‘governo non rispetta né opposizioni, né maggioranza’

Dicembre 13, 2023

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Sono contento che il senatore Centinaio parli di confronto con le opposizioni. Devo dire però che questa notte Centinaio è stato smentito dai fatti. Tra mezzanotte e la mezza sono arrivati tre pacchetti dei relatori alla legge di Bilancio, 17 emendamenti di cui uno di 10 pagine e 3 sub emendamenti dei relatori agli emendamenti del governo. Stiamo lavorando in condizioni che non rispettano le prerogative né delle opposizioni né della maggioranza”. Così il senatore del Pd Graziano Delrio, presidente del Comitato Schengen, in aula al Senato.