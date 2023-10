Manovra: Faraone, ‘azzerato fondo disabilità ma nessuno dà importanza giusta’

Ottobre 22, 2023

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Il governo ha azzerato il fondo da 350 milioni sulla disabilità”. Lo scrive su X Davide Faraone, deputato di Italia viva.

“Non troverete questa notizia -aggiunge- se non in fondo, molto in fondo e soltanto in pochissimi organi di informazione. E per le persone non autosufficienti in legge di Bilancio nemmeno un euro, mentre servirebbero 7 miliardi. Anche questa notizia surclassata da Giambruno, il fuori onda e la premier che non partecipa alla festa di Fdi per un anno di governo. Chissà cosa avranno da festeggiare, di certo nulla le persone con disabilità, gli anziani non autosufficienti e le loro famiglie. Chissà quando in questo Paese riusciremo a dare la giusta importanza alle cose”.