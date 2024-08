Manovra: Faraone (Iv), ‘altro che famiglia, governo smonta assegno unico’

29 Agosto 2024

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Altro che attenzione alla famiglia, come ripete il mantra sovranista. Il governo si prepara a smontare l’assegno unico per i figli dimostrando, ancora una volta, di essere interessato solo a fare propaganda”. Lo afferma il presidente dei deputati di Italia Viva Davide Faraone.

“L’assegno unico è una misura che funziona, e che sta dando aiuti concreti a tanti nuclei familiari. Ma, per la destra, ha un difetto insormontabile: è stato varato dal governo Draghi. E così – aggiunge Faraone – anziché rafforzare i provvedimenti che già ci sono, mettendoci altre risorse, ecco che scatta la ‘rimodulazione’: si fa qualche modifica, ovviamente peggiorativa, e si cambia il nome, per far vedere che si sta facendo qualcosa. Una ‘fine’ strategia, già vista all’opera con l’affossamento della legge delega del Family act. Pianificazione? Zero. Eppure le politiche per la natalità richiederebbero tempi lunghi, progettualità, costanza, le famiglie hanno bisogno di certezze. E invece in due anni e mezzo Meloni e la destra non hanno fatto nulla se non distruggere. Ulteriore conferma del fatto che, a Fratelli d’Italia, l’unica famiglia che interessa è la famiglia Meloni”.