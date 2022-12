Manovra: Fazzolari, ‘con Calenda punti contatto, nulla contro superammortamento’

Dicembre 5, 2022

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “Su una serie di proposte” fatte dal Terzo Polo sulla legge di bilancio “ci sono dei punti di contatto. Calenda spinge per Impresa 4.0? Ci sono in totale circa 18 miliardi utilizzabili dal Pnrr sulla versione attuale di Industria 4.0 e cioè con i crediti d’imposta. Calenda dice che è più efficace invece il superammortamento. Sono due strumenti che hanno vantaggi e svantaggi, noi non abbiamo nulla contro il superammortamento”. Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, arrivando a Palazzo Chigi.

“Non c’è rigidità da parte nostra, ma è anche vero che su quella voce sono utilizzabili 18 miliardi sulla versione Industria 4.0. Vogliamo modificarla? Parliamone con la Commissione europea se vogliamo adoperare quei fondi perché non si può fare con la manovra. Servirebbero risorse aggiuntive che adesso non ci sono”, rimarca.