Manovra: Fazzolari, ‘non penalizzate pensioni vecchiaia medici’

Novembre 9, 2023

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Alcune casse di medici avevano un sistema diverso dalla maggior parte dei medici, ossia una rivalutazione migliore rispetto agli altri, di chi ha cominciato a lavorare prima del 1996. In ogni caso la pensione di vecchiaia non verrà minimamente penalizzata”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, ospite di ‘Cinque Minuti’ su Rai1, nella puntata che andrà in onda questa sera.