Manovra: Fitto, ‘c’è sano realismo, scenario internazionale ci ha posto questioni inattese’

Milano, 10 nov.(Adnkronos) – “La complessità dello scenario internazionale ci ha messo di fronte a una serie di questioni che non erano prevedibili e che il governo sta affrontando sin dal suo insediamento. Sulla Legge di Stabilità, dobbiamo inserire una riflessione, considerando un contesto collegato a tutto ciò che è accaduto in questi anni”. Così il ministro per gli Affari europei e le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha replicato ad alcune critiche sulla mancanza di centralità delle imprese nella Legge di Bilancio, espresse durante l’assemblea generale di Confindustria Bergamo e Confindustria Brescia, in corso a Palazzolo sull’Oglio. (segue)