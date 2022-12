Dicembre 17, 2022

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – L’orientamento della maggioranza sull’iter della manovra in commissione Bilancio, a quanto si apprende, sarebbe quello di dare mandato al relatore lunedì a mezzanotte, scelta che consentirebbe di lavorare sul testo per tutta la giornata di martedì e arrivare in aula mercoledì. L’eventuale rinvio dell’aula dovrà comunque essere sottoposto alla riunione dei capigruppo, prevista per lunedì alle 13.