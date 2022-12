Dicembre 1, 2022

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Legittimo rivendicare alcune migliorie” alla legge di Bilancio, “ma in un ambito di saldi di finanza pubblica che sono stati fissati e che non possono essere modificati. Poi se qualcuno ha delle idee in ordine a spostamenti, miglioramenti, ben vengano. Credo sia stato fatto un ottimo e responsabile lavoro dopo di che su alcuni temi ci si può confrontare”. Lo ha affermato Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ospite di Tg1 Mattina.