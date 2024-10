Manovra: Foti, ‘Fitch Ratings conferma lavoro serio’

19 Ottobre 2024

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Il recente giudizio di una delle più importante agenzie internazionali di rating – col miglioramento dell’outlook da parte di Fitch Ratings, passato da ‘stabile’ a ‘positivo’ – è conferma del lavoro serio e responsabile del governo Meloni. Con buona pace dei nemici dell’Italia – quelle sinistre opposizioni che, in queste ore, chiedono all’Europa di aprire la procedura d’infrazione contro l’Italia, a seguito della decisione del Tribunale di Roma sui centri in Albania – trova conferma la credibilità di bilancio e la solidità delle politiche economiche attuate. Un risultato che, unito alla riduzione del debito pubblico ai livelli pre-pandemia, rende merito all‘impegno profuso dal centrodestra per la sostenibilità dei conti pubblici e per la crescita economica”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

“Lo spread che segna il livello minimo degli ultimi tre anni, è un ulteriore indicatore della fiducia che i mercati finanziari ripongono in Giorgia Meloni e nella stabilità politica del suo Governo. A maggior ragione, Fratelli d’Italia continuerà ad operare con determinazione per garantire un futuro di crescita agli italiani”, conclude.