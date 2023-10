Manovra: Foti, ‘solo emendamenti concordati con Governo e approvazione rapida’

Ottobre 30, 2023

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – Penso che la legge di Bilancio debba rimanere blindata salvo che il Governo -audito il dibattito parlamentare- non intenda migliorarne i contenuti mantenendo invariati i saldi. Dico questo perché ritengo che questa sia una Legge di Bilancio equilibrata e responsabile che da una parte taglia le tasse, dall’altra elimina gli sperperi e investe nella crescita. Sarebbe un bel segnale evitare emendamenti e arrivare prima possibile all’approvazione per rassicurare mercati e investitori”. Lo dice Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, in un’intervista a ‘Il Giornale’.