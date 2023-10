Manovra: Fratoianni, ‘Giorgetti e governo spianano strada a ritorno dell’austerità’

Ottobre 11, 2023

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Mentre gli occhi del mondo sono puntati in Palestina e in Medio Oriente, il ministro Giorgetti ne approfitta per spianare la strada al ritorno dell’austerità: annuncia tagli per due miliardi di euro per ministero e privatizzazioni per 20 miliardi. Niente, naturalmente, risorse per scuola, sanità e servizi”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“È chiaro che a farne le spese, come in passato, – prosegue il leader di Si – saranno ancora lavoratori, studenti e famiglie. Le stesse famiglie che rinunciano a riempire il carrello, che rinunciano a curarsi, che rinunciano a tanto, a troppo, perché lo stipendio è sempre meno sufficiente”.

“Siamo di nuovo ai tagli, ma le risorse ci sarebbero: sono in quelle tasche (le solite) che il governo vuole preservare. Il mantra del governo della destra è chiaro. I ricchi non si toccano, i lavoratori devono stringere la cinghia sempre di più. Fino a che però non ci sarà più nulla da stringere”, conclude Fratoianni.