Manovra: Fratoianni, ‘governo tra diktat e smentite, misero spettacolo’

Ottobre 27, 2023

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – “Non ci sono parole per commentare il misero spettacolo che il governo sta dando in questi giorni agli italiani, che sono peraltro sempre più alle prese con le difficoltà economiche e sociali”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Mentre il Parlamento dopo quasi 2 settimane dal varo della manovra in Consiglio dei Ministri – prosegue il leader di SI – attende incredibilmente ancora il testo, ministri, sottosegretari, parlamentari della maggioranza si accapigliano, smentiscono, lanciano diktat sui vari provvedimenti annunciati. Non solo siamo di fronte ad una manovra che non darà risposte ai problemi degli italiani, ma ci tocca anche questo spettacolo”.

“In queste ore, poi, il ministro Giorgetti e la presidente Meloni si affannano a rassicurare sul fatto che le bozze della manovra che circolano non corrispondono al vero, ma così non fanno altro che confermare l’inadeguatezza di una classe politica e di una destra che si ritrova nelle stanze del potere. Scusate – conclude Fratoianni – ma le bozze che circolano nelle redazioni dei giornali e tv, e nelle stanze della politica secondo voi chi le ha messe in giro se non i ministri e i sottosegretari del governo Meloni?”.