Manovra: Fratoianni, ‘Meloni non riesce a smentire caos, dopo 11 giorni testo non c’è’

Ottobre 27, 2023

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – “Da Bruxelles la presidente Meloni cerca di utilizzare parole tranquillizzanti per smentire il caos nella maggioranza e fra i ministri del suo governo. Francamente non credo che ci sia riuscita”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Così come stridono di fronte alla realtà le sue parole del 16 ottobre scorso da Palazzo Chigi – prosegue il leader di Si – sul varo della manovra ‘il consiglio dei ministri ha approvato in tempo record in poco più di un’ora la legge di bilancio a dimostrazione dell’unità di vedute della maggioranza che sostiene il governo’. Parole della premier che ognuno può vedere nel video sul sito web del governo”.

“Evidentemente i suoi ministri e i partiti che la sostengono erano talmente uniti – conclude Fratoianni – che non conoscevano quella manovra che a ben 11 giorni di distanza dalla sua approvazione non è ancora arrivata alle Camere”.