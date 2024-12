Manovra: Fratoianni, ‘serve mobilitazione Paese, in piazza insieme’

8 Dicembre 2024

Roma, 8 dic. (Adnkronos) – “Innanzitutto vorrei dire grazie per i tanti contributi e per le idee e le proposte che ci avete inviato nei giorni scorsi. Perché così ci aiutate a migliorare il nostro lavoro e il nostro impegno. In tanti e in tante, la maggioranza delle segnalazioni, ci avete detto che serve qualcosa in più nella battaglia di opposizione al governo della destra, ci avete detto che serve qualcosa in più della battaglia che facciamo quotidianamente in Parlamento. Avete ragione”. Lo afferma Nicola Fratoianni in un video sui social in risposta ai militanti di SI a cui nelle settimane scorse via newsletter era stato chiesto di indicare le priorità su cui impegnare Avs nei prossimi mesi.

“Avete ragione perché – prosegue il leader di SI – siamo di fronte a una legge di bilancio del governo Meloni sbagliata, una legge di bilancio piena di imbrogli, che riproduce i tagli a ciò che è più prezioso: il diritto alla cura, il diritto all’istruzione, il diritto alla mobilità sostenibile. Di fronte ad una manovra della destra come questa per il 2025 servirebbe una mobilitazione capace di andare anche oltre il perimetro del Parlamento o di un singolo partito. Noi di Avs l’abbiamo proposto alle altre forze di opposizione. Abbiamo detto scendiamo in piazza insieme, perché occorre una proposta coraggiosa che vada a prendere i soldi dove ci sono, che dica no alle spese militari, che tassi gli extraprofitti e i megamiliardari, per restituire queste risorse alle esigenze di tutti. Insisteremo, continueremo a farlo e – conclude Fratoianni – faremo di tutto per arrivare a questo obiettivo e se non sarà ora per questo passaggio dal bilancio continueremo a provarci anche nei mesi successivi. Perché di questo c’è bisogno”.