Manovra: Fratoianni, ‘un governo di illusionisti’

16 Ottobre 2024

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Caricano 16 migranti su una nave militare e li portano dopo un viaggio di mille miglia in Albania e annunciano di aver risolto il dramma dell’immigrazione, mentre mille naufraghi approdano a Lampedusa. Annunciano poi che metteranno 3 miliardi sulla sanità pubblica, ma non bastano neanche a coprire l’inflazione”. Lo scrive sui social Nicola Fratoianni di Avs.

“Annunciano infine in pompa magna sacrifici per banche e assicurazioni – aggiunge il leader di SI – che in questi anni hanno macinato decine di miliardi di euro in extraprofitti. In realtà è una sospensione del credito d’imposta, che alla fine verrà probabilmente recuperato nei prossimi anni. Un governo – conclude Fratoianni – di illusionisti”.