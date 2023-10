Manovra: Furfaro (Pd), ‘Btp senza Isee, da prima gli italiani a prima i milionari’

Ottobre 19, 2023

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Siamo alle solite. Ogni giorno siamo costretti a registrare un nuovo provvedimento iniquo e ingiusto messo in atto da questo governo. Oggi apprendiamo dell’idea irragionevole di escludere i Btp dal calcolo dell’isee, che com’è risaputo è un indicatore di calcolo del benessere delle famiglie per accedere ai sussidi messi a disposizione dello stato. Una misura che in maniera insensata decide che il patrimonio non è ricchezza. L’iniziativa rientra nel cosiddetto pacchetto famiglia, ma per le famiglie ha solo il sapore dell’ingiustizia visto che equipara chi detiene milioni di euro a chi ne ha zero. Complimenti, il solito capolavoro del governo Meloni continuare a sottrarre sempre più welfare ai più poveri. Da “prima gli italiani” a “prima i milionari””. Così Marco Furfaro, deputato e componente della segreteria nazionale del Partito Democratico.