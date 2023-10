Manovra: Furfaro (Pd), ‘Meloni regala sanità pubblica ai privati’

Ottobre 16, 2023

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni continua a dire inesattezze sullo stato di salute del nostro sistema sanitario nazionale e sulle scelte del suo governo. Aspettiamo di leggere i testi, ma quello che abbiamo ascoltato oggi, in conferenza stampa sulle risorse destinate alla sanità in manovra, ci sembra confuso e fuorviante”. Così Marco Furfaro capogruppo Pd in commissione Affari sociali e responsabile Contrasto alle diseguaglianze e Welfare nella segreteria dem.

“I tre miliardi di presunti aumento del fabbisogno sanitario nazionale sono del tutto insufficienti. Non tenere gli investimenti ancorati al Pil mostra che questo governo non ha minimamente a cuore lo stato di difficoltà in cui si trovano le persone costrette a fare i conti con un costo della vita ormai alle stelle. Noi continueremo a chiedere un aumento progressivo e pluriennale degli investimenti in sanità pubblica perché lo schema di questa manovra va nella direzione di un’ulteriore privatizzazione dei servizi, cosa per noi preoccupante e pericolosa. Vogliono mettere in discussione il diritto alla cura per tutti e ingrassare le casse dei privati”.