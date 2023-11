Manovra: Gadda, ‘affrontare problemi carenze Vigili del fuoco’

Novembre 9, 2023

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “È molto grave che in una provincia vasta come Pavia, i Vigili del Fuoco siano sprovvisti di mezzi essenziali per effettuare in sicurezza gli interventi di soccorso. Il ministero provveda con urgenza prima che questa situazione degeneri”. Lo chiede Maria Chiara Gadda, vice-presidente della Commissione Agricoltura, che sul tema ha depositato un’interrogazione al ministro dell’Interno.

“Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pavia – prosegue – soffre di un’ormai cronica e gravissima carenza di organico, di mezzi e di dotazioni. Come riportato dalla stampa, solo pochi giorni fa, in assenza dell’autoscala, i vigili pavesi si sono dovuti calare dal quinto piano di un palazzo per salvare una donna. Nonostante servano anche le vicine autostrade Milano-Genova e Torino-Piacenza, i vigili mancano di un’autogru”.

“Non è accettabile che in un territorio così vasto, i vigili del fuoco non abbiano i mezzi per operare nella quotidianità. Ho per questo ritenuto necessario interrogare il ministro Piantedosi, chiedendogli di garantire l’efficienza degli interventi e l’incolumità di vigili e cittadini ma anche di avviare un monitoraggio complessivo delle esigenze dei comandi dei Vigili del Fuoco sul territorio nazionale. Ci stiamo avvicinando alla discussione della legge di bilancio, si pensi anche a queste esigenze”, conclude.