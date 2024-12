Manovra: Gasparri, ‘Fi ha sostenuto con convinzione emendamento per fondo editoria’

5 Dicembre 2024

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “Con il via libera definitivo della Camera al decreto fiscale ‘collegato’ alla manovra daremo seguito agli impegni che abbiamo preso. Forza Italia, ad esempio, ha sostenuto con convinzione l’emendamento per l’incremento del fondo per l’editoria. In un mondo in cui il saccheggio digitale e le fake news che viaggiano sulla rete si fanno sempre più spazio, le Istituzioni hanno la responsabilità di sostenere la vera e corretta informazione, garanzia del pluralismo. Saper tutelare e valorizzare chi garantisce il diritto dei cittadini ad essere informati e diffonde cultura e sapere è un nostro dovere”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.