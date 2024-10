Manovra: Gasparri (Fi), ‘in risoluzione Psb inserito tema big tech, devono pagare tasse’**

9 Ottobre 2024

Rom, 9 ott. (Adnkronos) – “Noi abbiamo chiesto una modifica nella risoluzione per inserire il tema delle big tech, che ormai hanno 10.265 miliardi di dollari di ricavi e pagano tasse irrisorie. Il governo di centrodestra ha messo la global minimum tax, che rende 3-400 milioni. Le big tech devono pagare, mentre devono pagare meno le imprese, i pensionati e le famiglie. Lo so che è difficile. Ma questo governo da gennaio a agosto è riuscito a far crescere le entrate fiscali di 22 miliardi rispetto all’anno passato senza aumentare le aliquote, senza aumentare le tasse, semmai diminuendole. Questo perché è cresciuta la base produttiva, abbiamo superato i 24 milioni di occupati, sono scesi al 6,2% i disoccupati. C’è una politica che fa crescere la base imponibile, per questo lo Stato incassa più tasse. Non la politica dello sperpero e del reddito di cittadinanza, che aumentava lo sperpero e faceva crescere la disoccupazione e la povertà, che non è stata abolita. Con noi, con questo governo, cresce l’occupazione, diminuisce l’inflazione, diminuisce la disoccupazione”. Lo ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo in Aula durante la discussione generale sul Piano strutturale di bilancio.