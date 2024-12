Manovra: Gasparri (FI), ‘sarà approvata con ampio consenso nei tempi previsti’

22 Dicembre 2024

Roma, 22 dic (Adnkronos) – “La manovra economica del governo sarà approvata con ampio consenso al Senato nei tempi previsti dalla legge”. Lo dice il presidente dei senatori di FI Maurizio Gasparri, aggiungendo: “La realtà è che oggi abbiamo il record di occupati, con più di 24 milioni di persone al lavoro, gran parte delle quali con contratti a tempo indeterminato, abbiamo la percentuale più bassa di disoccupazione sotto il 6%. Abbiamo uno spread intorno a 100 punti, una cifra molto bassa che fotografa il buono stato della nostra economia, abbiamo il recupero dell’evasione fiscale con circa 30 miliardi di maggiori incassi, mentre sono stati tagliate alcune tasse. L’incremento è dovuto alla crescita della base contributiva”.

“Abbiamo superato la politica dello sperpero dei 5 Stelle, ma i conti pubblici sono devastati dalla incompetenza asinina di Conte e del suo movimento, che ha distrutto i conti pubblici scaricando sui poveri la ristrutturazione della casa dei ricchi. Una politica irresponsabile che meriterebbe un giudizio in sede penale”, prosegue Gasparri.

“Abbiamo, insomma, rimesso le cose in sesto, ma si potrà e si dovrà fare ancora di più nella seconda parte della legislatura. Le sinistre grilline hanno distrutto economia, imprese e lavoro, noi abbiamo rilanciato occupazione e realtà produttive. Ora affronteremo la crisi dell’auto riscrivendo le regole europee dettate da incompetenti verdi e socialisti che hanno devastato l’industria europea. La nuova Commissione in cui il Ppe è largamente prevalente rimetterà in sesto anche questo capitolo superando le idiozie delle varie sinistre europee”, conclude.