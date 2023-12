Manovra: Gelmini, ‘dibattito azzerato, una cosa di cui non andare fieri’

Dicembre 14, 2023

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Il governo prova a blindare ulteriormente la legge di bilancio per non incorrere in incidenti di percorso. Finora abbiamo visto di tutto, a partire dall’invito rivolto alla maggioranza a non presentare emendamenti che si è rivelato però di fatto una farsa. Ora i testi sono fermi in Commissione Bilancio, il voto alla Camera sarà al fotofinish. Azzerare con queste modalità il dibattito parlamentare non è certo una cosa di cui andare fieri”. Così Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione, commenta l’ipotesi del governo di porre la questione di fiducia giovedì 21 dicembre.