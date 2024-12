Manovra: Governo pone fiducia alla Camera**

19 Dicembre 2024

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – Come annunciato, il Governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la fiducia alla Camera sulla legge di Bilancio, nel testo approvato dalla commissione. La seduta è stata sospesa ed è stata convocata la Conferenza dei capigruppo per decidere il prosieguo dei lavori.