Manovra, Grimaldi (Alis): “Aumentare incentivi per modernizzare mezzi e intermodalità”

3 Dicembre 2024

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – ”Pur ringraziando il nostro Governo per l’attenzione che sta dimostrando nei confronti del trasporto e della logistica, vogliamo sottolineare la necessità di aumentare le dotazioni finanziarie degli incentivi pubblici per la modernizzazione dei mezzi e per l’intermodalità marittima e ferroviaria, come il sea modal shift ed il Ferrobonus che sono oggi più che mai indispensabili per il settore”. Così il presidente di Alis, Guido Grimaldi, nel suo intervento introduttivo all’assemblea generale, chiede all’esecutivo di incrementare le risorse previste nella manovra per il settore.

”In un contesto di debito elevato e di necessità di rilancio economico, l’impegno del Governo dovrebbe essere volto ancora di più a consolidare il ruolo dell’Italia come attore rilevante nell’Unione Europea e a sostenere concretamente i nostri campioni nazionali”, secondo l’associazione. ”Le azioni intraprese a livello istituzionale, grazie anche alla collaborazione con Alis e alla necessità di implementare le strategie di sostenibilità, modernizzazione e innovazione, si collocano all’interno di un percorso più ampio che mira a rafforzare il coraggio di fare impresa nel nostro Paese dopo la pandemia, le due guerre, le crisi energetiche ed il rialzo dei tassi di interesse”, osserva Grimaldi.

In quest’ottica, il trasporto sostenibile, ed in particolare quello intermodale, ”rappresenta una delle principali leve di competitività e di cambiamento che possono far crescere i nostri soci attraverso l’integrazione tra le differenti modalità, riducendo così l’impatto ambientale, la congestione stradale, il rischio di incidentalità e migliorando quindi l’efficienza dei flussi e la vita dei cittadini”, conclude il presidente.

”Stiamo purtroppo subendo scelte europee dannose per imprese, industrie e cittadini sobbarcandoci il costo generato da normative come l’Ets ed il Fuel Eu che vanno a ledere la competitività dell’Italia e dell’Europa sui mercati esteri – afferma il presidente di Alis, pertanto – contiamo sulla forza che il Governo italiano saprà esprimere” sul piano europeo con ”politiche decisive per garantire stabilità, crescita e capacità di attrarre investimenti”.

”Una delle sfide più urgenti riguarda l’evoluzione del mercato del lavoro e la carenza di figure professionali nel nostro settore. Tra i traguardi a cui puntiamo, dobbiamo sicuramente citare la volontà e l’esigenza di rendere il settore della logistica e dei trasporti sempre più attrattivo per le nuove generazioni, creando prospettive di crescita umana e professionale e contribuendo allo sviluppo di competenze specializzate”, sottolinea il presidente. ”Riteniamo essenziale implementare le strategie di matching tra le competenze richieste dalle aziende e le aspirazioni dei giovani”, prosegue Grimaldi. ”Occorre, inoltre, favorire strumenti di decontribuzione e defiscalizzazione a sostegno di imprese e nuove assunzioni. Infine bisogna rivolgersi ai giovani talenti che, con passione e visione strategica, vogliono investire nella propria crescita e costruire un futuro nel settore”.

Alis academy, secondo il presidente, ”sta già facendo un lavoro prezioso in questa direzione e abbiamo intenzione di intensificare ancor più le collaborazioni con scuole superiori, its, università e centri di ricerca, mettendo a disposizione percorsi didattici e professionali, laboratori pratici, testimonianze manageriali, stage e tirocini, iniziative di orientamento e di inserimento nel mondo del lavoro. Tutto ciò ha contribuito a creare, in soli otto anni, 8.000 posti di lavoro per i nostri giovani: un dato concreto che testimonia l’efficacia di un impegno strutturato e di lungo termine”.