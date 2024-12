Manovra: Grimaldi (Avs), ‘non escluso ritorno in commissione, emendamenti senza copertura’

18 Dicembre 2024

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “Dicevano che entro domenica notte la finanziaria sarebbe nata. Avranno sbagliato settimana. Non ci sorprenderebbe la necessità di un ritorno in commissione del testo della manovra, un rinvio che non è solo tecnico ma anche politico. Il metodo con cui è stata scritta questa ‘finanziaria delle mele marce’ è il prodotto del caos, troppi emendamenti non solo non avevano una scheda tecnica, ma neanche coperture. In ogni caso basta aspettare e vedremo”. Così Marco Grimaldi, capogruppo di Avs nella commissione Bilancio della Camera .