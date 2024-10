Manovra: Gruppo Pd Camera con Schlein incontra Cgil, ‘grande preoccupazione’

29 Ottobre 2024

Roma, 29 ott (Adnkronos) – Il gruppo parlamentare del Pd ha ricevuto oggi alla Camera una delegazione della Cgil guidata dal segretario Landini. Lo rende noto il Pd.

“Durante l’incontro, la Cgil ha espresso forti preoccupazioni per i contenuti della manovra che è fatta di tagli ai fondi per la sanità, mancato rinnovo dei contratti del pubblico impiego, penalizzazioni per le pensioni e una drastica riduzione dei fondi agli enti locali, con gravi conseguenze per i servizi pubblici, dai trasporti all’istruzione”, spiega il Pd.

“È emersa inoltre una profonda preoccupazione per una politica economica che non solo avrà effetti minimi sull’economia reale, ma che pare ignorare il futuro, abbandonando settori strategici in crisi, come l’automotive, che subirà un taglio di 4,6 miliardi di euro, senza alcuna misura per contrastare la riduzione della produzione industriale. Oltre alla segretaria del Pd Elly Schlein e alla capogruppo Chiara Braga erano presenti Simona Bonafè, Andrea Casu, Paolo Ciani, Federico Fornaro, Cecilia Guerra, Toni Riccardi, Silvia Roggiani, Marco Sarracino, Arturo Scotto e Marco Simiani”, conclude il Pd.