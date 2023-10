Manovra: Guerra (Pd), ‘ma quale riforma fiscale, e’ solo per un anno’

Ottobre 16, 2023

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Innovativo questo centro destra. Già lo avevamo visto all’opera con i moduli della riforma fiscale di Tremonti di cui, dopo tante promesse, solo il primo ha visto la nascita. Ora vediamo una riforma fiscale non a moduli, ma a pezzetti. Soprattutto una riforma a tempo, con la scadenza come il latte: un anno solo”. Così Cecilia Guerra, della segreteria Pd, responsabile Lavoro.

“Alla faccia della semplificazione, i sostituti di imposta impazziranno ad applicare nuove norme solo per un anno. Perché non fanno una riforma strutturale? Perché allora dovrebbero risolvere il problema vero: se non si vuole mandare a catafascio la sanità non si possono promettere mirabolanti tagli di tasse per tutti, ma si deve affrontare il tema di una distribuzione più equa del prelievo, alleggerire chi oggi paga troppo e tutto, a partire da lavoratori dipendenti e pensionati, e fare pagare chi non paga, a partire dagli evasori e da chi gode dei tanti regimi agevolati”.

“Invece tutte le iniquità del nostro sistema fiscale, ma proprio tutte, vengono confermate. Dobbiamo davvero gioire per 75 euro all’anno o anche 260 se siamo fra i vincitori della lotteria, quando poi se ci ammaliamo non avremo né medici né cure?”.