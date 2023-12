Manovra: Iv, ’10 sub emendamenti, via le nuove tasse’

Dicembre 14, 2023

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Italia Viva ha presentato 10 subemendamenti alla legge di bilancio. Sono temi per noi essenziali e irrinunciabili. Con essi confermiamo il nostro “no” agli aumenti delle tasse che il governo vuole introdurre con la manovra: Imu, cedolare secca, sanità per i transfrontalieri Italia-Svizzera. Le ultime modifiche che il Governo ha apportato alla manovra non cambiano la sostanza”. È quanto affermano una nota Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva e membro della Commissione Bilancio e Enrico Borghi, capogruppo di IV in senato.

“Consideriamo sbagliata la riduzione del Fondo sviluppo e coesione per le regioni del Sud, per finanziare il ponte sullo Stretto. Noi siamo assolutamente favorevoli al Ponte, pensiamo che sia un’opera fondamentale per la Sicilia e per l’Italia intera, ma le risorse devono essere reperite in altro modo”.