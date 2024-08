Manovra: Iv, ‘emendamento per attuare Family Act’

30 Agosto 2024

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “In una nota congiunta il centrodestra dice di voler sostenere la famiglia e la natalità: allora non avrà certo problemi a dare attuazione al nostro Family act”. Lo scrivono le parlamentari di Italia Viva senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale del partito, e Maria Chiara Gadda, vice presidente dei deputati di Iv.

“In occasione della legge di bilancio presenteremo un emendamento per istruire un fondo da 500 milioni di euro annui, da utilizzare per rendere finalmente operativo il Family act, di cui l’assegno unico è solo un primo importante tassello, e quindi mettere in pratica tutti quei benefici, agevolazioni e sostegni alle famiglie che la Meloni ha deciso di sostenere solo a parole e mai con i fatti – spiegano Paita e Gadda – Per noi la famiglia e la lotta alla detanalità devono essere al centro dell’agenda di Governo. Chissà se sarà così anche per la Meloni”.