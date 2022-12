Manovra: La Russa, ‘esercizio provvisorio sarebbe danno per immagine Italia’

Dicembre 21, 2022

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “L’esercizio provvisorio va evitato” non “perchè danneggia il Governo o una parte politica. Sarebbe un danno per l’immagine per l’Italia”, ma “penso non avverrà”. Lo ha ribadito il presidente del Senato, Ignazio La Russa, incontrando la stampa parlamentare per gli auguri natalizi. “Ci sono dei momenti -ha aggiunto- in cui maggioranza e opposizione, ferme nelle loro idee, debbono però avere come stella cometa l’interesse nazionale, il bene dell’Italia e quello di non arrivare all’esercizio provvisorio fa parte di quello che io ritengo un dovere per tutti i parlamentari”.