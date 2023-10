Manovra: La Russa, ‘nessuno limitazione diritti, maggioranza si regolerà come vorrà’

Ottobre 31, 2023

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – Sono qui per “garantire tutti nelle loro facoltà concesse dal regolamento, qualsiasi annuncio politico non può limitare la decisione di ciascun senatore. Nessuno, che io sappia, ha mai ipotizzato di limitare il diritto dell’opposizione ha utilizzare tutte le norme. La maggioranza si regolerà come vorrà e io sicuramente sarò rispettoso anche nei confronti della maggioranza ove ritenesse di utilizzare tutte le armi che il regolamento consente per modificare la legge di bilancio”. Lo ha detto il presidente Ignazio La Russa, al termine degli interventi di fine seduta di Andrea Giorgis (Pd) e di Enrico Borghi (Iv-Azione), che hanno sottolineato la compressione delle prerogative del parlamento, in occasione dell’arrivo della manovra in Senato, su cui la maggioranza ha fatto sapere che non verranno depositati emendamenti. “Da parte della presidenza del Senato -ha sottolineato la seconda carica dello Stato- vi sarà la puntuale osservanza di tutte le norme regolamentari. Neanche è ipotizzabile che vi sia un divieto di presentare emendamenti”.