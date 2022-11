Novembre 24, 2022

Roma, 24 nov (Adnkronos) – Il governo ha presentato “una legge di bilancio che noi, con grande chiarezza, abbiamo identificato come improvvisata, iniqua, inadeguata. Penso che queste caratteristiche, le tre i, siano il modo migliore per fare la nostra battaglia in Parlamento e poi nel Paese” . Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd.