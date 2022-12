Dicembre 1, 2022

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “La manovra è inadeguata perchè con l’inflazione al 12% c’è bisogno di sostenere i salari, di intervenire con il salario minimo e c’è bisogno di interventi molto più efficaci sull’energia. E poi è iniqua perchè toglie ai più poveri e aiuta gli evasori fiscali e se la prende con gli italiani che pagano le tasse e che sono la maggioranza”. Così Enrico Letta al Tg3. “E’ un governo che naviga a vista, la manovra vale per i prossimi tre mesi e non per tutto l’anno”.