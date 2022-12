Dicembre 22, 2022

Roma, 22 dic (Adnkronos) – “La manovra dimostra che la destra non era pronta. Il primo messaggio di campagna elettorale che ci hanno dato, ‘siamo pronti’, era fallace. Non erano minimamente pronti. Questa è la legge di bilancio più pasticciata degli ultimi 20 anni, ancora adesso non sappiamo bene il testo che verrà votato”. Lo ha detto Enrico Letta all’incontro sul Pd.